Open Air-gruppen ses til fester hele året

Der sidder seks piger på campingstole foran en bil på Skansens parkeringsplads. I det åbne bagagerum sidder nummer syv, og i virkeligheden er der over 20 medlemmer af Open Air gruppen, der ses både til julefrokoster og hinandens familiefester - og så altså Open Air.

- Open air er fællesskab, siger Helle Hallum Knudsen fra Vrøgum.

Hun er kommet med i gruppen igennem sin mand.

- Det er årets højdepunkt, som alt andet bliver planlagt efter, siger Lene Bennetsen fra Sig. Det er hende, der sidder i bilen.

- Det er relationer, siger Marie Bruun.

Flokken holder altid i nummer to parkeringsbås i den venstre række på parkeringspladsen på Skansen, og når de er inde foran scenen er de på række ti til højre, set nedefra.

- Så kan vi altid finde hinanden. Det er helt fast, siger de.

I år har de fået en parkeringsbøde. Den deler de. Men i virkeligheden overvejer de lidt, om de vil blive ved med at have bil med. For i år er der slet ikke det liv på parkeringspladsen, som der plejer.