Opdateret: Politiet fandt efterlyst tysk mand i Hemmet

Henne: En tysk mand, der var efterlyst det meste af søndagen, blev fundet i god behold omkring klokken 20.15 i Hemmet.

Den 47-årige tyske mand havde forladt sit hjem i Tyskland i løbet af søndagen på grund af familiære uoverenstemmelser, fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet havde indledt eftersøgningen i Henne-området.

Familien mente, at han måske kunne være hos nogle bekendte i Hemmet. Det var også her, politiet fandt manden. Mandens bekendte var tilsyneladende ikke klar over, at han var efterlyst.