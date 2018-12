Nørre Nebel: En 34-årig, tysk kvinde fra Hamborg måtte torsdag klokken 19.10 køres til et tjek på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg efter et færdselsuheld på Nymindegabvej. Hun, der ikke kom noget alvorligt til, var passager i en bil, som blev ført af en 38-årig mand fra Hamborg.

Han kørte i nordvestlig retning og bremsede op for at undgå at påkøre fire kronvildt, som løb over vejen. Bag ham kørte en 20-årig mand fra Ringkøbing, der kørte op bag i tyskerens bil. libra