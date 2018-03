Op mod hver anden medarbejder i Varde Kommune bliver berørt af konflikt

Kommunaldirektør Mogens Pedersen skønner, at omkring 1500-2000 medarbejdere bliver berørt af en eventuel konflikt på det offentlige område. Politiker vil føre alle sparede penge tilbage til området.

Lockouten er varslet til at træde i kraft 10. april. I ugen op til - fra den 4. april - har en række fagforbund varslet strejke. Her vil der i givet fald være cirka 200, der strejker. Hvis parterne når til enighed inden da, så bliver både strejke og lockout dog aflyst.

- Det sætter vores samfund i stå, og det er ikke kun i den kommunale verden. Det er også i private virksomheder, hvor eksempelvis slagtninger af dyr stoppes. Det har enorme konsekvenser for vores samfund, siger borgmester Erik Buhl (V), der dog lover, at der vil være styr på nødberedskabet, så der ikke vil ske eksempelvis livstruende situationer.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen oplyser nemlig, at cirka 2200 medarbejdere kan være omfattet af lockouten. Heraf vil der være nogle, der ikke er medlemmer af de fagforeninger, der er involveret i konflikten. Derfor skønner han, at mellem 1500 og 2000 bliver lockoutet.

Der findes to slags konflikter på arbejdsmarkedet.En strejke er, når fagforeninger beslutter, at deres medlemmer ikke møder op på arbejde. 4. april er varslet en sådan strejke, der i Varde Kommune omfatter cirka 200 medarbejdere. En lockout er, når arbejdsgiveren ikke vil lade medarbejdere arbejde og få løn. 10. april er varslet den store lockout på det offentlige område.

Liberal politiker vil føre penge tilbage

Steen Holm Iversen (LA) har foreslået, at alle penge, der bliver sparet i lønninger under konflikten, skal lægges i en pulje, som derefter bliver ført tilbage til de berørte områder. Hvis både strejken og lockouten bryder ud, så vil det dreje sig om cirka to millioner kroner om dagen, oplyser kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Det har ikke været muligt at ringe Steen Holm Iversen op for at få en kommentar onsdag.