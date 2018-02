Omfordeling mellem skoler er stort set droppet: Ny tildelingsmodel ligner den gamle

- I det overordnede billede er det ikke sådan, at det ændrer sig meget i forhold til det, vi kendte tidligere, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Varde Kommune: Der bliver i det store hele ingen omfordeling mellem skoler, der har fået mange penge per elev, og skoler, der har fået få penge. Når man ser bort fra, at der kommer mindre ledelse på de små skoler, så får alle skoler stort set den samme økonomi at lave undervisning for. Sådan er oplægget fra Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale, der er de tre partier, der har vedtaget den nye børnehave- og skolestruktur.

Forvaltningen i Varde Kommune har lavet en fremskrivning, hvor den sammenligner udgifter til lønninger, ledelse og aktivitetsafhængige udgifter i skoleåret 2021/22 med den nuværende tildelingsmodel og den nye, som forligskredsen har fremlagt. I fremskrivningen er der taget udgangspunkt i den nye ledelsesstruktur. Her er det beløb, som kommunen bruger per elev på de enkelte skoler (i parentes: Hvad der ville være blevet brugt med den nuværende tildelingsmodel).Frelloskolen: 41.391 (41.737) Lykkesgårdskolen: 45.423 (46.280) Ølgod Skole: 46.896 (44.795) Blåvandshuk Skole: 47.095 (46.880) 10iCampus: 48.150 (49.150) Næsbjerg Skole: 50.085 (50.721) Alslev Skole: 51.114 (51.597) Janderup Skole: 51.500 (51.773) Sig Børneby: 52.199 (53.498) Outrup Skole: 52.712 (52.248) Tistrup Skole: 53.153 (52.132) Blåbjergskolen i Nørre Nebel: 53.474 (53.768) Ansager Skole: 53.486 (54.514) Agerbæk Skole: 55.402 (54.774) Starup Børneby: 55.818 (55.687) Nordenskov Skole: 55.882 (54.549) Årre Børnecenter: 55.975 (56.343) Lunde Børneby: 55.912 (55.624) Horne Børneby: 59.820 (61.264) Derudover får skolerne også penge til blandt andet administration og skolefritidsordninger. Også her sker der justeringer.

Ud fra eleverne

Den nye model er anderledes på nogle punkter. Der er for eksempel flere penge til skoler med mange elever fra familier med sociale eller økonomiske problemer og færre til skoler, hvor de fleste familier har det godt socialt og økonomisk. Der bliver også givet penge til, at skoler med store klasser i højere grad kan have to lærere i nogle af timerne. Slutresultatet er dog bemærkelsesværdigt ens.

- Det er ikke den store revolution, hvis man havde regnet med det. Det var der nok nogle, der havde troet: At det ville ændre sig meget, siger Peder Foldager.

Det er ikke underligt, at nogle havde troet det. Flere Venstre-politikere har tydeligt gjort opmærksom på, at de syntes, at nogle skoler - især Nordenskov Skole - fik for mange penge per elev, mens andre skoler - især Brorsonskolen - fik for få penge.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at mindske den afstand så meget, som der blev sagt tidligere, erkender Peder Foldager (V).