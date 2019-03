Agerbæk: Alt er politisk godkendt, så nu kan ombygningen af Agerbæk Skole gå i gang i midten af marts. I maj eller juni 2020 skal det være færdig.

Der er flere ting på skolen, der skal ændres, men det mest omdiskuterede er, at der bliver oprettet et bibliotek, der skal fungere som både folkebibliotek og skolebibliotek. Der er nu lavet en indretningsplan, og planen er, at reolerne skal kunne flyttes, så rummet bliver fleksibelt og kan bruges til flere ting. Der er også en bænk, der samtidig kan bruges som scene.

Projektet har trukket ud, da de oprindeligt afsatte 14,2 millioner kroner viste sig at være for lidt til alle de ønsker, der var til byggeriet. Enden på det blev, at projektet blev skåret en smule til, mens politikerne samtidig fandt 2,6 millioner kroner ekstra.

Agerbæk Bibliotek på Kærvej forbliver åbent, indtil det nye bibliotek på skolen er klar. Oprindeligt skulle det bibliotek være lukket i 2016.