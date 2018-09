Ombygning af stuehus fra 1936 udløser lokalplan

Bordrup: Ejerne af Blåvandvej 70 ønsker at ombygge stuehuset fra 1936 ved at øge tagetagen fra 46 til 120 kvadratmeter. Udvidelsen af førstesalen sker ved at forhøje de nuværende mure med 2,1 meter.

Men derved kommer byggeriet på kant med kommuneplanen for området, da det ifølge forvaltningen ikke er foreneligt med de kulturhistoriske interesser. Forvaltningen peger på, at huset ligger i yderkanten af det bevaringsværdige kulturmiljø for Ho og Bordrup.

Og det er et samlet plan- og teknikudvalg enige i. Men udvalget kan ikke nøjes med at give et afslag, hvorfor der skal laves en lokalplan for området, der fastsætter reglerne for byggerier. Der er derfor nedlagt et såkaldt §14-forbud, hvorved Varde Kommune har et år til at få lavet en lokalplan.

- Det er lidt voldsomt. Men det er vi nødt til. Det ville blive næsten et kubistisk hus. Det bliver helt forfærdeligt, siger Preben Friis-Hauge (V), der er formand for plan og teknik.