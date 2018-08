Oliver Hedegaard tog bronze ved DM i gokart i Ikast

DM afholdes over en weekend og er uden sammenligning årets største løb indenfor gokartsporten. Det betyder også, at kørere i de store klasser, der ellers kun deltager i internationale løb, kommer hjem for at vise flaget, så til DM er toppen af dansk gokart-sport samlet.

- Vi har haft en lidt svær sæson. Olivers talent har været begrænset af, at vi ikke rigtigt har fundet setuppet. DM har været målet hele sæsonen, vi har skiftet lidt ud i folkene, vi arbejder sammen med, og fornemmelsen inden DM var ok, men anspændt inden vi tog afsted grundet de tidligere løb, fortæller Mathias Hedegaard i en pressemeddelelse.

Forløsning i Ikast

- Men forløsningen kom i weekenden. Oliver var blandt de absolut bedste. Var i top tre hele weekenden og kunne i finalen søndag køre over stregen som nummer 3 til DM. Det er et kæmpe resultat, som forhåbentligt er første skridt på vejen mod at indfri alle drømmene, fortæller en stolt far, Mathias Hedegaard, der er mekaniker for Oliver.

Hele familien Hedegaard i Tistrup bruger, fortæller Mathias Hedegaard, næsten al deres fritid på at hjælpe Oliver med at indfri drømmene om en karriere i gokartsporten.

Oliver har en facebookside, Oliver Hedegaard Karting, hvor man kan følge hans resultater og karriere.