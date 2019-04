Oliefund i Gårde: Borgmester deltager i aprilsnar

Storkeklubben i Gårde, minilandsbyen syd for Ølgod med 257 indbyggere, har lavet en gennemført aprilsnar. Aprilsnarren lyder på, at der er fundet olie, og borgmester Erik Buhl og plan og teknikformand Preben Friis-Hauge spiller med.

Storkeklubbens idéer

Faktisk er årets aprilsnar udtænkt på et planlægningsmøde i Gårde Storkeklub december 2017. Storkeklubbens 11 medlemmer, der alle er formænd, lavede ideudvikling. Storkeklubben stod bag Gårdes stadig meget omtalte aprilsnar i 2003, i hvert fald meget omtalt i Gårde, som netop handlede om, at storken var kommet til byen, og nu blev alle sejl rebet for at beholde den.

- Vi brainstormer. En siger olie. Så tager det ene ord det andet. Planerne bliver vildere og skørere. Vi snakker drejebog, scener og kulisser. Meningen var 1. april 2018, men det hele krævede mere, end vi lige havde tænkt over. Det var nemt at få ideerne, men udførelsen krævede mere, siger formand Spicker.