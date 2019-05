Ole fra Ølgod har sat gang i nyt it-eventyr

Ole Dallerup fra Ølgod har gjort karriere i it-branchen. Han har været IT-direktør i Trustpilot - og nu springer han ud som IT-iværksætter med it, der skal hjælpe virksomheder til at øge omsætningen.

Ølgod: Ølgod-drengen Ole Dallerup har drevet det vidt.

Efter sin opvækst som computernørd læste han datalogi i Aarhus, og nu er han med i et nyt iværksætter-eventyr med virksomheden Dreamdata, der har udviklet it til at spotte, hvilke dele i en virksomhed, der for alvor styrker omsætningen.

Ole Dallerup var IT-direktør i Trustpilot, fra virksomheden havde 10 medarbejdere, til de i dag over 500 ansatte.

Trustpilot er et redskab til forbrugeranmeldelser, så forbrugere kan skrive om deres oplevelser og læse om andres, retter Dreamdata sig mod virksomheder, og hvad der driver en virksomheds omsætning?