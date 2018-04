Oksbøllejren skal forsvare varmeprisen i Oksbøl

Oksbøllejren søger om lov til at få fjernvarme fra Oksbøl Varmeværk, der i så fald vil investere i et flisfyr. Hvis ikke, så stiger prisen på fjernvarme i Oksbøl.

Oksbøl: De krydser fingrer. Både i Oksbøllejren og hos Oksbøl Varmeværk. I Oksbøllejren ser man frem til at kunne spare godt en million kroner om året på varme, mens Oksbøl Varmeværk og dens kunder håber at kunne holde prisen i ro.

Men for at begge kan få sit ønske opfyldt, så kræves det, at Dansk Gas Distribution ikke endnu engang gør indsigelse mod planerne. Og der er, at Oksbøllejren i fremtiden får sin fjernvarme fra Oksbøl Varmeværk, der i så fald vil opføre et flisfyr. I dag har Oksbøllejren sit eget naturgasfyrede fjernvarmeværk.

Plan og teknik indstiller projektet til byrådet uden betænkning og med stor opbakning.

- Vi håber, at de får godkendt det, så forbrugerne i Oksbøl vil få et mere opdateret system, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Med godkendt henviser han til de samfundsøkonomiske beregninger, som COWI har lavet, og som Rambøll har verificeret. Begge beregningerne viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på over otte millioner kroner ved projektet. Og derved har Dansk Gas Distribution, der ejer naturgasnettet, sværere ved at nedlægge veto mod planerne.