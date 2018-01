Oksbøl og Haderslev står som vindere i nyt forsvarsforlig

Forsvarsforlig: Både Varde og Haderslev kommuner står som de store vindere i det kommende forsvarsforlig. De to kommuner vil få mange af de op mod 400 ekstra militære arbejdspladser som en konsekvens af det kommende forsvarsforlig.

Det erfarer JydskeVestkysten, efter at DR Nyheder torsdag aften bragte oplysninger om et udkast til det kommende forsvarsforlig.

Haderslev Kaserne står blandt andet til at få værnepligtige, mens Oksbøllejren får et nyt artilleri- og lufttværnsregiment. Det skal bygges op om 1. Danske Artilleriafdeling med cirka 275 mand, der i dag hører under Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejren. Sidstnævnte center vil formentlig blive splittet op.

Forliget lægger op til, at Forsvaret over de kommende seks år skal oprette 1.600 stillinger. Samtidig nedlægges 900 stillinger som lagt op til til budgetsanalysen for Forvaret 2017.

Det give netto 700 nye stillinger, hvoraf Syddanmark får de 400 stillinger.