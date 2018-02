Oksbøl børnehave: Grumme kritiserer Kastrupsens kritik

Holger Grumme (R) mener, det er letkøbt, når Henrik Vej Kastrupsen (L) kritiserer resten af byrådet for ikke at følge Oksbøl Børnehaves ønsker. Det har nemlig ikke været tydeligt, at børnehaven har været imod sin egen lukning, mener Grumme.

I den selvejende Oksbøl Børnehave har bestyrelsen besluttet sig for at gøre en større indsats for at bevare børnehaven som en selvejende eller en privat børnehave, der ligger for sig selv på Søndervang som i dag. Det er ellers besluttet helt tilbage i 2015, at børnehaven skal lukkes, og Skovmusen, Oksbøls anden børnehave, skal udvides, men det har bestyrelsen aldrig ønsket ifølge Steffen Frederiksen.

Oksbøl: Holger Grumme (R) mener, at Henrik Vej Kastrupsen (L) har udtalt sig alt for hårdt i sagen om Oksbøl Børnehave.

Februar 2014 henvender Oksbøl Børnehave sig til kommunen. Bygningerne fra 1972 er slidte, og bestyrelsen ønsker en ny børnehave på samme matrikel. Der bliver arbejdet på flere løsninger i det efterfølgende år. I oktober 2015 bliver der vedtaget et budget, hvor Oksbøl Børnehave lukker, og der bliver bygget til Skovmusen i løbet af 2019 og 2020. Oksbøl Børnehave indleverer ikke et høringssvar med kritik af den beslutning. I forbindelse med skolestrukturen skriver bestyrelsen og personalet til Varde Kommune: "Vi ønsker forsat at være et af de 2 dagtilbud, som Oksbøl kan tilbyde og gerne i nye lokaler." 24. marts 2017 beder personalet om at blive en kommunal børnehave i samme klynge som Skovmusen. Personalet skriver dog også: "Det er bekymrende at vi bliver en del af et stort dagtilbud og et stort område". Januar 2018 melder bestyrelsen ud, at den ser på, om den nuværende bygning kan renoveres. Bestyrelsen overvejer også at blive en privat børnehave. Det er nu besluttet, at Peder Foldager (V), formand for børn og læring, skal mødes med børnehaven. Det er også udskudt, hvornår bestyrelsen skal svare på, om den vil overdrage bygningen gratis til kommunen.

Hans hovedargument er, at selvom Oksbøl Børnehave var gjort bekendt med, at en sammenlægning af børnehaver var en del af budgetforhandlingerne i 2015, så sendte børnehaven ikke et høringssvar, da politikerne skulle vedtage det endelige budget. Dermed har det ifølge Holger Grumme ikke været tydeligt for byrådet, at der var modstand mod planen.

- Der, hvor jeg stejler og bliver lidt provokeret, er, når Henrik stiller sig op og siger, at de vil en anden retning for kommunen, og de vil ikke have, at kommunen kommer og trækker stikket ud, siger han.

En uheldig fejl

Steffen Frederiksen er formand for Oksbøl Børnehave. Han erkender, at børnehaven ikke fik sendt et høringssvar i 2015, og han er med på, at det har været en uheldig fejl.

Han fortæller, at flere forskellige bestyrelsesmedlemmer samt børnehavens leder har været involveret i dialogen med kommunen, og han kan ikke vide, hvordan alle har formuleret. Grundlæggende mener han dog ikke, at der burde være nogen tvivl om, at børnehavens bestyrelse har ønsket, at børnehaven blev på Søndervang. Han fortæller for eksempel, at bestyrelsen har fremlagt forslag til, hvordan et byggeri på Søndervang kunne blive billigere.

I 2017 tror bestyrelsen dog, at slaget er tabt, og derfor beder børnehaven om at blive en kommunal børnehave, der er en del af samme klynge som Skovmusen. Det er for at få indflydelse på den kommende storbørnehave. Først for nylig beslutter bestyrelsen sig for at genoptage kampen for en selvstændig børnehave.