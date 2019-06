Oksbøl Krocket holder fast i toppen

Oksbøl: Krocketklubben i Oksbøl har haft alle fire hold i kamp i ottende runde af holdturneringen, og det gav følgende resultater:

Hold 1 i 1. Division: Holdet var i Vorbasse, hvor nr. et og to i puljen tørnede sammen. Kampen endte uafgjort 2-2, hvilket bevirkede, at Oksbøl holdet fortsat ligger lunt på førstepladsen. Carina Fønss og Bruno Vedstesen vandt 20-12 og tabte 9-20. Tove Bokeloh og Kim Jensen vandt 20-12 og tabte 12-20.

Hold 2 i 1. Division: Holdet spillede mod Ribe og kampen endte uafgjort 2-2, med følgende resultat i de enkelte kampe. Anne Grethe Nielsen og Ejvind Th. Jepsen vandt med 20-7 og tabte 0-20 . Emmy Nielsen og Kristian Hansen vandt med 20-12 og tabte 7-20.

Hold 3 i 3. Division: Holdet spillede i Nordenskov og tabte 1-3. Doris Jøker og Tage Pedersen tabte 12-20 og 4-20. Erling Tobiasen og Inger M. Pedersen vandt 20-7 og tabte 12-20. Holdet er fortsat med i toppen af puljen, hvor der er stor jævnbyrdighed

Hold 4 i Serie 2: Holdet var i Grimstrup og spillede uafgjort 2-2. Anny Knudsen og Verner Christensen vandt med 20-16 og 20-2. Else Marie Conradsen og Ritha Sillesen tabte med 9-20 og 4-20.