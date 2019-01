Oksbøl/Nørre Nebel: Der er lagt op til, at byrådet den første tirsdag i februar godkender, at Oksbøl Børnehave kan gå i gang med sin renovering i februar. Desuden er børnehavens nye driftsoverenskomst blevet vedtaget. Det betyder, at det nu formelt er godkendt, at børnehaven fortsætter, selvom der tidligere var lagt op til en lukning.

Oksbøl Børnehave kan komme i gang med sin renovering, fordi kommunen stadig ikke er klar til gennemføre hele renoveringen af skolen i Nørre Nebel. Denne renovering medfører, at biblioteket skal flytte over på skolen, og der er også lagt op til, at resten af aktiviteterne i Kulturhuset skal flyttes. Planen for det er kommunen stadig ikke klar med, og derfor kan al byggeriet ikke nå at foregå i 2019.

Da der dermed er luft i anlægsbudgettet, er der ingen problemer for politikerne i at give Oksbøl Børnehave penge til renovering tidligere end planlagt. Oprindeligt skulle renoveringen først være gået i gang i 2020.