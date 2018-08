Oksbøl Børnehave beholder selvstændighed: Sammenlægning af børnehaver i Oksbøl er afblæst

Det betyder, at Skovmusen ikke behøver at blive udvidet for 8,5 millioner kroner, men der er dog behov for en renovering, der koster 190.000 kroner.

Det er Oksbøl Børnehaves bestyrelse, der mener, at børnehaven fortsat kan fungere, hvis den bliver renoveret for 2,7 millioner kroner. Det er politikerne med på at betale, hvis børnehaven så fremover selv overtager ansvaret for vedligehold og renoveringer.

Løsningen er fundet efter, at Oksbøl Børnehaves bestyrelse i januar besluttede sig for at kæmpe mod en lukning .

Sagen om Oksbøl Børnehave begyndte i 2014.Børnehaven indleverede et budgetønske om en ny børnehave. Forvaltningen kiggede på bygningen og vurderede også, at den ikke var egnet som børnehave i særligt mange år endnu. Enden på den sag blev, at politikerne blev enige om at udbygge Skovmusen, Oksbøls anden børnehave, og lukke Oksbøl Børnehave. Argumentet var, at der er en bedre driftsøkonomi i én stor børnehave end i to mindre.Nu ser Oksbøl Børnehave ud til at få en renovering til 2,7 millioner kroner, hvorefter bestyrelsen overtager ansvaret for vedligehold og renoveringer.

Går glip af nye faciliteter

Udvalgsformand Peder Foldager (V) er tilfreds med den nye løsning, selvom han påpeger, at rammerne ikke bliver så nye og så gode som i en nyrenoveret Skovmusen.

Kommunen har beregnet, at der er behov for at renovere for 6,4 millioner kroner. Nu mener børnehaven selv, at den kan gøre det for 2,7. Kan du være nervøs for, om den bliver renoveret ordentligt?

- Det er klart, at det ikke er den samme renovering, som kommunen har estimeret. Det er det ikke, men det er en løsning, der er fornuftig, og som de er tilfredse med derude, siger Peder Foldager, der fortæller, at blandt andet et køkken ikke bliver renoveret.