Blåvand: Else Nielsen, 85 år, var offer for den uhyggelige dødsbrand i Blåvand natten til tirsdag den 28. maj i Blåvand. Hun blev tirsdag begravet fra Oksby Kirke i Blåvand.

Hendes livsledsager, Cai Lennart Henriksen, 61 år, døde også i forbindelse med branden. Han blev dræbt ved slag med en stump genstand, før ilden brød ud, og en 19-årig tysker sidder nu varetægtsfængslet. Han er sigtet for at have dræbt Cai Lennart Henriksen. Else Nielsen døde som følge af branden.

Cai Lennart Nielsen er begravet. Denne begravelse foregik i stilhed.

Else Nielsen omkom ved en efterfølgende brand. Her brændte parrets villa i Blåvand ned.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker sagen. Vicepolitiinspektør Carsten Arentoft Andersen oplyser, at brandårsagen endnu ikke er opklaret. Der mangler stadig en rapport fra politiets brandteknikere.