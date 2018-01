Øv: Der kommer ingen statslige arbejdspladser til det tomme hjertecenter

- Nu vil jeg så håbe på et forsvarsforlig, som tilgodeser Varde. Mit håb er, at der kommer endnu flere statslige arbejdspladser hertil med forsvaret, siger han.

Varde havde budt ind med, at VisitDenmark kunne flytte ind i det tidligere HjerteCenter Varde, men det kommer altså ikke til at ske.

Ny uddannelse hjælper

Begge mener, at Varde Kommune dog får et plaster på såret.

- Der oprettes nu en uddannelse som markedsføringsøkonom i Skjern. Den uddannelse bliver også gavnlig her, for eksempel inden for turisme. Alt, hvad der ligger inden for 50 kilometer, gavner os, vurderer Finn Erik Kristiansen.

Erik Buhl er enig, selvom han hellere ville have uddannelsen i Varde.

- Det er en uddannelse, vi har brug for i Varde Kommune, og der ligger Skjern i en afstand, hvor vi måske kan få nogle af dem til at bo her og arbejde i vores turismebranche, siger han.

Han peger også på, at det er godt for Varde med arbejdspladser i Esbjerg, Ribe og Herning. Men det kan ikke skjule, at borgmesteren er skuffet.