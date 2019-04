Østenvind, frost og manglende nedbør: Vejret var en udfordring ved laksepremieren

Klokken 12.30 havde han hørt om fem fangede laks, men der kunne være sket fangster, som han ikke havde hørt om. Der blev altså fanget laks, men ikke i et særligt omfattende omfang.

- Det har været lidt svært her fra morgenstunden, siger han.

Derudover er der næsten ikke faldet nedbør på det seneste, og der var østenvind tirsdag. Begge dele medvirker til, at færre laks har bevæget sig op i å-systemet, forklarer Kai Verner Lauridsen, der er formand for Varde Sportsfiskerforening.

Ser frem til premieren

Ærgrer man sig lidt, når man skal bruge nogle timer ved åen, og...?

- Nej! Nej! Det er dejligt at komme ud. Man ærgrer sig ikke. Slet ikke. Det er for at komme ud og slappe af og lade op. Og premieren er noget specielt. Det er noget, man ser frem til. Det har man gjort i lang tid, siger Kai Verner Lauridsen.

Mens der var få laks, var der til gengæld mange mennesker ved åen, fortæller formanden for sportsfiskerne.

- Der har været rigtig mange ude i dag, siger han.

- Vi havde en kanon afslutning sidste år. Så forventer man en ekstra god premiere. Det har trukket flere ud. Det er der slet ingen tvivl om. At der så lige falder sammen med det vejr, vi har her - det må vi tage, som det kommer.