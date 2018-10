Ølgods designer for de kendte kommer hjem med åbenhjertigt foredrag

- Jeg plejer ikke at tale om mig som person. Det kommer til at være lidt en kombi, om min barndom i Ølgod og om de jobs, jeg har haft, og de mennesker, jeg har lavet tøj til.

- Jeg holder normalt foredrag om trends for branchen. I går holdt jeg foredrag i Magasin om trends hen over vinteren, siger Soeren le Schmidt.

Soeren le Schmidt holder foredrag i kulturdagene i Ølgod, helt præcist tirsdag den 9. oktober klokken 19.30 i Kulturhuset. Soeren le Schmidt er søn af Ulla og Finn Schmidt i Ølgod. Han er barnebarn af indehaverne af Ølgods hedengangne udgave af Damernes Magasin, butikken J.C. Smith, der lukkede i 1987. Farmor beholdt sin systue, og det var her, han som barn og ung dreng lavede sine første kreationer. Soeren le Schmidt har ikke taget en decideret designuddannelse , men tre år efter sin ankomst til København begyndte han at arbejde for designeren David Andersen, som blandt andet har samarbejdet med skovirksomheden Bianco.

Eget show og 30 år

Striben af kendte, han har klædt på, er ved at være lang. Han er ved at være så etableret i toppen af dansk mode, at han i maj havde sit første show i eget navn. Med 300 gæster

- Jeg holdt showet den 24. maj, og klokken 00 kørte et par kæmpe garageporte op, og så gik showet over i et brag af min 30 års fødselsdag. Det var sjovt at kunne slå det sammen.

Firmaet Soeren le Schmidt består i dag ud over Soeren selv af en skrædder og en assistent, og i travle perioder en freelanceskrædder.

- Jeg glæder mig til at komme hjem og holde foredrag. Jeg synes, det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at fortælle om, hvad jeg laver. Jeg ved jo, der er mange, der følger lidt med. Og folk synes jo, det især er interessant at høre om, hvilke kendisser, jeg laver kjoler til. Lige nu har jeg for eksempel kjoler med til Vild med Dans - og jeg er ved at lave finalekjolen til Lina Rafn til tv-programmet Live. Så der vil også komme noget insiderviden og lidt hemmeligheder.