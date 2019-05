Ølgoddrenge bakker barndomskammeraten op i valgkamp

Interessen for det politiske arbejde startede tidligt for de tre, der alle var aktive i elevrådet. De husker tydeligt, hvordan de dengang brugte deres indflydelse til at få spærret udkørslen fra Valdemarsgade til Vestergade, så elever kunne cykle tryggere til og fra skole.

Holdet er så vigtigt

De tre ses stadig jævnligt, og det sker også, at de mødes i Ølgod for eksempel til den årlige fest 2. juledag på Shakespeare.

Christian Rabjerg Madsen er taknemmelig for den store indsats fra hele sit kampagnehold.

- Mange ser jo kun mig, når jeg er ude for at sprede det politiske budskab. Men lige bag ved mig er der jo en hel stab af gode frivillige kræfter, som hver dag kæmper for at det her skal lykkes. Det gør mig utrolig taknemmelig og ydmyg at tænke på, siger han i en pressemeddelelse.