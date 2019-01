Regionsrådets politikere skal diskutere forslag fra Ambulance Syd og vagtcentralen om flytninger af ambulancer og lignende kan give et bedre beredskab. Men de forslag, der omhandler Varde Kommune, vækker lokal kritik.

Ølgod/Tistrup/Blaabjerg/Agerbæk: Ølgod og Nørre Nebel mister deres delte ambulance til Tistrup og Outrup, og en akutbil flyttes til Agerbæk. Sådan er et forslag fra Ambulance Syd og vagtcentralen. På tirsdag begynder regionspolitikernes forhandlinger. Det er ingen spareøvelse, men forslag om at flytte på beredskabet for at få hurtigere udrykninger. Faktisk vil flere af forslagene koste penge at gennemføre. Det vil det også i Varde Kommune, hvor det er to biler, der er forslag om at flytte. I dag er der en ambulance, der holder ni måneder i Ølgod og tre måneder i Nørre Nebel. Den er foreslået flyttet til henholdsvis Tistrup og Outrup. Der er også en akutbil, der holder i Ølgod, når ambulancen er i Nørre Nebel, mens den resten af året holder i Varde. Den er foreslået flyttet til Agerbæk.

Ændringer i ambulanceberedskabet Mads Skau (V) fortæller, at gennemgangen af beredskabet er en udløber af det vedtagne budget. Det er forligspartierne bag budgettet - hvilket er alle undtagen Enhedslisten - der skal blive enige om ændringer.Der er forslag om ændringer i Varde Kommune, i Padborg-/Kruså-området og på Nordfyn.



Mads Skau fortæller, at forligspartierne kan ende med at beslutte noget helt andet, end Ambulance Syd og vagtcentralen har foreslået. Han har selv en tanke om, at Region Syddanmark og Region Midtjylland kunne have en fælles ambulance, der dækker det nordlige Varde og det sydlige Ringkøbing-Skjern.

Lokal modstand To skrivelser med kritik af planen er på vej til regionen. Den ene er fra Varde Kommune, fordi Udvalget for Social og Sundhed er bekymret for responstiden i den nordlige del af kommunen. Det tager Mads Skau (V), formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, alvorligt. - Meningen med den her øvelse er, at vi forbedrer beredskabet. Hvis det opfattes anderledes, så vil jeg være ked af det, siger han og fortæller, at han vil tage kontakt til Varde Kommune for at få en dialog i gang. Han er også glad for, at der er skrivelser på vej, så regionspolitikerne kan have de argumenter med i overvejelserne.

En stor omkostning Tina Agergaard Hansen (DF) er formand for social og sundhed, og hun bor også selv i Ølgod. Grundlæggende synes hun, planen er spild af penge. - Lige nu er der jo et sted, de kan være, de pågældende steder. Flytter man dem, så skal man pludselig ud og finde andre steder og sådan noget. Det skal altså give mening. Jeg ved ikke, om man skal påføre en så stor omkostning for at flytte ti kilometer. Jeg synes, når jeg læser det her, at det vækker min bekymring. Jeg ser helst, at det fortsætter som i dag, siger hun.

Tænk på Lyne Tina Agergaard Hansen fortæller, at hun blandt andet er bekymret for de personer, der bor på den anden side af regionsgrænsen, som også bliver betjent af ambulancen i dag. - Jeg synes også, vi skal tænke på, at vi skal hjælpe hinanden. Der er jo lidt en aftale om, at nogle gange kører ambulancerne over regionsgrænsen, hvis det giver mening. Og der kan man sige, at vores kære medborgere i Lyne og opland har god gavn af, at den er i Ølgod. Mads Skau siger, at han er fuldstændig enig i, at ambulancerne skal placeres, så de hjælper flest mulige, og det gælder, uanset om de bor på den ene eller den anden side af en regionsgrænse.