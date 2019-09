Ølgod er tæt på at få sit byskovcenter

I en række år har en gruppe i Ølgod kæmpet for at få et samlingspunkt i Ølgod Byskov. Nu ligner det, at det snart bliver til virkelighed.

Ølgod: Det kommende Byskovcentret fik tirsdag 250.000 kroner fra SE Vækstpulje. Og dermed er det tæt på, at der er samlet nok penge ind til, at centret kan bygges. Det fortæller Kristen Bruun fra projektgruppen.

Han henviser til Søren Strebel fra projektgruppen for at få mere præcise tal for, hvad Byskovcentret vil koste at bygge, og hvor mange penge der er samlet ind. Det har dog ikke været muligt at få kontakt til Søren Strebel via hverken telefon eller mail tirsdag. På Olgod.dk fremgår det dog, at det vil koste cirka 1,8 millioner kroner at bygge det.

Varde Kommune har tidligere givet 500.000 kroner til byggeriet. Både donationen fra kommunen og fra SE Vækstpulje er betinget af, at projektgruppen kan skaffe resten af finansieringen.