Ølgod bød på loppemarked med musik og trylleri

Ølgod: Fredag bød et stort loppemarked midt i Ølgod på alt fra legetøj, planter, bøger, isenkram, sko og tøj. Både børn og voksne stod klar til at sælge "guld" fra hjemmet. Computervirksomheden Geekd var sponsor på koncerten som foregik senere på dagen, og bød på musik under åben himmel på stort musikanlæg.

Sidst på eftermiddagen ankom Mek Pek og Mikkel Rugholm, og så gik det løs på scenen med musik, trylleri, magi og løjer.

Næste gang, der bydes på levende musik i Ølgod, bliver fredag den 30. august, hvor Rasmussen - Melodigrandprix-vinder fra 2018 - og Gina Michaells - X-faktor-deltager - optræder ved Din Tøjmand.

Inden koncerten samler vi en masse hestekræfter i Nørregade ved Storegade. Veteranbiler, sportsvogne, gokart og retro scootere bliver at se og høre, fortæller erhvervsudviklingschef Lea Stenfeldt Elmvang i en pressemeddelelse. /exp