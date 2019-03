Ølgod Skole vil lave simplere elevplaner

Ølgod: Ølgod Skole har fået politisk opbakning til at søge om at komme med i et forsøg, hvor skolen vil forenkle elevplaner, så det er lettere for lærerne at lave dem og lettere for elever og forældre at forholde sig til dem.

Det er noget, der kommer til at ske alligevel, for forligspartierne bag folkeskolereformen har i januar besluttet, at elevplanerne skal forenkles.

Alligevel er politikerne kun glade for, at Ølgod Skole vil med i forsøget, for så får skolen nogle erfaringer, som den kan dele med kommunens andre skoler, forklarer udvalgsformand Peder Foldager (V).