Ølgod Handel og Erhverv udbyder gratis dansk for udlændinge

Ølgod: Ølgod Handel og Erhverv har netop indledt et nydt samarbejde med FOF om at tilbyde gratis danskundervisning for udlændinge. Undervisningen kommer til at foregå hver tirsdag fra 17. til 19.50.

Undervisningen indledes tirsdag 2. april og eneste krav for at deltage er, at deltageren som minimum kan forstå lidt dansk.

- Når Ølgod Handel og Erhverv arbejder med at tilbyde gratis danskundervisning, så skyldes det primært, at mange af områdets virksomheder har udenlandsk arbejdskraft ansat, fortæller erhvervsudviklingschef Kirstine Faber Krog.

- Den udenlandske arbejdskraft er en vigtig ressource for mange af de lokale virksomheder, fordi ledigheden i Varde Kommune er lav, men også fordi virksomhederne har nogle helt konkrete arbejdsopgaver der skal udføres, siger hun videre.

Undervisningen givet i to niveauer. På trin 1 lærer deltagerne bogstavernes lyde og staver lette ord samt r at læse og skrive små korte tekster. På trin 2 gælder det grammatik og regler for, hvordan ord staves.