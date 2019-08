Ølgod Hallernes økonomi presses af nye krav - bestyrelsen råber vagt i gevær

Ølgod: Fredag den 23. august er der Late Night i Ølgod, men mellem de mange gode tilbud i forretningerne og forskellige aktiviteter vil man kunne opleve et usædvanligt indslag. Nemlig bestyrelsen for Ølgod Hallerne, der vil opfordrer alle til at være med til at sikre hallerne ved at støtte op ved bl.a. som medlem i hallerne, deltage i hallernes arrangementer og som sponsor. Baggrunden for den otte medlemmer store bestyrelses opråb er en presset økonomi, og en række tiltag fra Varde Kommune, der bestemt heller ikke gør det lettere at drive en selvejende institution med driftstilskud fra kommunen.

Bestyrelsen peger på en række omstændigheder, der alle trækker i den forkerte retning for hallerne. Og de er så alvorlige, at Ølgod Hallernes bestyrelse vurderer, at det er nødvendigt, at få så stor opbakning som muligt, for at sikre, at vores efterkommere også i fremtiden kan have Hallerne som et samlingssted til fritidsaktiviteter.