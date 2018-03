Ølgod Bryghus skummer over og køber sig selv

Poul Bjerge glæder sig over, at de har muligheden for at købe bygningerne, som er i en meget god stand, og bygningen fik for et par år siden sat nye vinduer og døre i facade. Det eneste, der trænger, er at få fuget skorstenen om.

- Vi har en del penge stående i banken. Og dem får vi ingen renter af. Nu sparer vi huslejen, som er vores rente, siger Poul Bjerge, der er formand for Ølgod Bryghus A/S.

Ølgod: Siden 2006 har skummet flydt i stride strømme fra Ølgod Bryghus A/S. Og mens mange andre mikrobryggerier endte som begravelsesøl, så har Ølgod Bryghus sparet så mange penge op, at den kan købe sig selv. Aktieselskabet Ølgod Bryghus køber bygningerne for 1.175.000 kroner af Christian Anneberg, der i sin tid købte det gamle elværk for at hjælpe bryghuset i gang.

Ølgod Bryghus A/S har en aktiekapital på 2.500.000 kroner, som blev solgt på fem uger i 2006. Der er i dag 670 aktionærer i Ølgod Bryghus.Udbyttet er to øl per aktie af 2.500 kroner. Det skal bemærkes, at den oprindelige egenkapital på 2.500.000 kroner er faldet til 1.297.092 kroner i 2016. Penge som i vid udstrækning står i rede penge i banken. Til gengæld skylder Ølgod Bryghus A/S kun 58.989 kroner. Egenkapitalen er faldet, da investeringen i bryggeriet er afskrevet. Ølgod Bryghus fremstiller seks øl og en juleøl. I alt er den årlige produktion på cirka 20.000 liter. Der er 56 frivillige i Ølgod Bryghus, som har mange arrangementer i løbet af hele ugen.

Det var et sats

Fabrikant Christian Anneberg fra Tistrup fortæller, at han i 2006 købte det gamle elværk fra 1910. Men med den betingelse, at Ølgod Bryghus A/S så lavede en uopsigelig lejekontrakt for 10 år. Omvendt købte han aktier for 100.000 kroner i Ølgod Bryghus A/S.

- Det var et sats fra min side. Nogle sagde, at jeg var bindegal at købe det. Mit udgangspunkt var at støtte op om bryghuset, siger Christian Anneberg.

Han har gennem årene løbende renoveret Ølgod Bryghus, som han købte for 850.000 kroner.

- Det har aldrig været min intention af beholde det. Jeg har også tjent penge på det, siger Christian Anneberg.