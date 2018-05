Økonomiudvalg har haft pungen fremme: Se hvem der får støtte eller lån fra kommunen

Mælkefestivalen får i år penge for sidste gang fra kommunen. To politikere ville gerne have lukket kassen allerede i år. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Fire ansøgninger om kommunal støtte blev imødekommet på det seneste økonomiudvalgsmøde. Lokallisten og Dansk Folkeparti er dog imod støtte til Mælkefestivalen.

Varde/Outrup/Vrenderup: Varde Marchen får en underskudsgaranti på op til 25.000 kroner. Outrup Speedway Club får et rentefrit lån på 100.000 kroner til sikkerhedsopgraderinger på Varde Motor Arena. Mælkefestivalen får et tilskud på 40.000 kroner til udgivelse af en messeavis. Cykel for Sagen får et sponsorat på 20.000 kroner. Fire gange havde økonomiudvalget pungen fremme på sit seneste møde. Julie Gottschalk (DF) og Henrik Vej Kastrupsen (L) stemte dog imod at støtte Mælkefestivalen, der er en messe og et dyrskue, der i år finder sted for tredje gang ved Helle Hallen. De resterende imødekom ansøgningen, men besluttede også, at det er sidste gang, der er støtte til arrangementet.

Det er jo ikke et lille bitte dyrskue. Det er et større setup. Så jeg vil gerne have, at de er i stand til at drive det som en kommerciel forretning. Henrik Vej Kastrupsen (L) om Mælkefestivalen

Dyr markedsføring Henrik Vej Kastrupsen forklarer, at han er imod, fordi det er tredje år, at festivalen beder om penge. - Nu har vi hjulpet dem i gang, og et eller andet sted er det jo en kommerciel messe for de udstillere, der er med på messen, så vi skulle gerne have den til at hvile i sig selv, siger Henrik Vej Kastrupsen. Man kan også se det på den måde, at det er i Varde Kommunes interesse at have et dyrskue, og derfor kan man godt strække sig lidt langt for at støtte det? - Jo, men skal vi så ikke også støtte Ho Fåremarked? Det er en større event, der er mere kendt, og som kommer længere ud, svarer Henrik Vej Kastrupsen. Han synes også, det er dyrt at bruge 40.000 kroner på en messeavis som markedsføring. Han mener, markedsføring kan gøres billigere på Facebook.