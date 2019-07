Økologisk landbrug er videre efter konkurs - og Naturmælk er i vækst

Konkurs blev nødvendig

- Jeg har lige talt med landmanden. Gården har været til salg i to år, af personlige årsager. Konkursen var simpelthen nødvendig, rent teknisk, for at få salget igennem. Nu er gården ejet af en ny landmand, som har ansat den tidligere ejer, så han er stadig med i driften af landbruget, og i øvrigt leverer de stadig til Naturmælk, siger Leif Friis Jørgensen og fortsætter:

- Det her er simpelthen et salg, der var nødt til at foregå på den måde, og det er ikke ualmindeligt, når man skal have pakket et salg ned, hvor der ikke er overskud. Det var måden at gøre det på, for at komme videre, lød den vejledning, landmanden fik fra sine rådgivere.

Leif Friis Jørgensen har i sine 19 år som direktør for Naturmælk ikke kendskab til mange konkurser blandt sine leverandører. Indenfor de seneste år har der kun været to, og begge gårde leverer fortsat mælk til Naturmælk.