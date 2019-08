Varde: Landbruget Ågården på Galsthovej 7 i Starup-Tofterup og det økologiske formidlingssted Midtgård på Ravnsbjergvej ved Esbjerg er blandt de flere end 80 værter i hele landet, der i weekenden 31. august og 1. september inviterer til Økologisk Høstmarked.

Økologisk Høstmarked er for alle, som har lyst til at se dyrene tæt på, smage på grøntsager og få en førstehåndsoplevelse af, hvordan de økologiske fødevarer bliver produceret. Formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster, opfordrer alle til at deltage.