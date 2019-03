Odd Fellow Ordenens 200 års jubilæum fejres i Helle Hallen

Festen er arrangeret af Odd Fellow-logerne i Varde, Ribe Esbjerg, Grindsted og Ringkøbing, seks søsterloger og seks broderloger. For 200 år siden, 26. april 1819, blev Odd Fellow Ordenen i sin nuværende form stiftet i Baltimore, USA af en engelsk emigrant Thomas Wildey. Dermed startede en verdensomspændende organisation. Odd Fellow Ordenen i Danmark har i dag ca. 12.500 medlemmer. Den første danske loge blev grundlagt i 1878 i København. Festlighederne i forbindelse med 200 års jubilæet starter lokalt i distrikt XII med et fællesmøde i Hellehallen 28. marts. Alle ordenssøskende kan invitere familie, naboer, kollegaer med. Arrangørerne regner med et deltagerantal på 700-800.

Storsiren, som kommer og taler ved Odd Fellow festen i Helle Hallen, er den øverste leder for den danske jurisdiktion af Odd Fellow Ordenen. Han vælges for en firårig periode på et Storloge møde, som afholdes hvert andet år. Der kan i dag også vælges en kvindelig Storsire. Nuværende Storsire har beklædt embedet i flere år. Han er tillige medlem af broderloge nummer seks, Eureka, København. Storsiren er fælles for både søstrene og brødrene. Det skal forstås således, der er ikke fællesloger, men søsterloger og broderloger. Logerne er ligestillede.

Agger og Engelbrecht underholder

- Der er lagt op til en festlig aften med indlæg af Odd Fellow Ordenens Storsire, Erling Stenholt Poulsen og journalisten Anders Agger samt underholdning ved Helge Engelbrecht med flere, lyder det fra de samarbejdende loger. Stiftelsesdagen 26. april vil blive markeret ved, at alle danske loger - 94 søsterloger og 110 broderloger - holder åbent hus, hvor interesserede kan få mulighed for at besøge en ordensbygning og se og høre om det ordensliv, der udfolder sig her. Både lokalt og på landsplan vil der tillige på dagen blive doneret store beløb til forskellige humanitære formål.

- Arrangørerne er meget glade for, at netop Storsiren har takket ja til at deltage og holde et indlæg om Odd Fellow Ordenen 2019 og rigtig mange Odd Fellows har valgt at invitere gæster med for at støtte op om arrangementet i Helle Hallen, Årre, lyder det fra arrangørerne.

Jubilæet giver tillige ordenen god anledning til at informere mere om dens virke på flere niveauer.