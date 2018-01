Obersten har langt fra opgivet kommandoen i Varde

Oberst Lars Küseler fra Hærens Efterretningscenter forventer, at den erstattes af et mindre Hærens Efterretningsregiment med en bataljon. En anden bataljon kommer under 1. Brigade.

Varde: Det netop indgåede forsvarsforlig har for især Hæren et stort fokusområde. Det er at være byggesten for 1. Brigade i Holstebro. En brigade med 4.000 mand og en brigade, der som udgangspunkt skal være den bestemmende, hvorfor indflydelsen i de lokale enheder forsvinder.

Men oberst Lars Küseler, der er chef for Hærens Efterretningscenter på Varde Kaserne, har ikke opgivet håbet om fortsat at referere til chefen for hærstaben og ikke, som der er langt op til, til en brigadegeneral.

- Jeg har ikke opgivet håbet om, at vi er en niveau-III myndighed. Jeg har en klar forventning om at beholde fanen, siger Lars Küseler.

Han forventer, at Hærens Efterretningscenter erstattes af et Hærens Efterretningsregiment. Regimentet vil få en bataljon under sig. Det, der taler for at bevare indflydelsen i Hærens Efterretningsregiment, skal også ses i lyset af, at Lars Küseler samtidig er garnisonskommandant på Varde Kaserne.