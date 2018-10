Varde: Mandag var 79 borgere mødt op til audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe for at takke for ordener, udnævnelser og medalje på Christiansborg Slot. For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede oberst i Hæren, Torben Dixen Møller, Varde. /EXP