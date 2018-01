Nytårskoncert i Ølgod: Thomas Eje sang noget dumt

Ølgod: Something Stupid var en af sangene på programmet, da der for 10. gang var nytårskoncert i Ølgod. På scenen stod Thomas Eje og Lea Nielsen, og netop denne sang blev introduceret med, at nu skulle solisterne og orkestret - Odense Blæserne - gøre noget dumt. Dumt lød det nu ikke til koncerten, hvor der var 540 gæster, der alle fik et glas Asti, inden koncerten gik i gang.

I anledning af jubilæet begyndte koncerten med, at der blev båret en fakkel ind, der lyste foran scenen under koncerten. Faklen kommer fra Lions International i USA og er kommet til Danmark via Grønland og Færøerne.