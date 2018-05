Nyt velgørenhedskoncept lanceres af Langagergård

Varde: Lørdag den 9. juni indbyder DFGK Langagergård til et ridestævne til fordel for Julemærkehjemmet. Under mottoet "Rid med hjertet" vil DFGK Langagergård gerne være med til at udbrede et velgørenhedskoncept, der skal støtte nogle af de mange organisationer, der arbejder socialt som natteravnene, børnecancerfonden og Julemærkehjemmene.

- Umiddelbart set har vi det godt i Danmark, og vi har måske ikke så meget at klage over i forhold til folk i andre lande, men derfor kan individuelle personer godt have det svært alligevel. Vi skal støtte velgørenhed til socialt arbejde, fortæller Tommy Nielsen i en pressemeddelelse. /exp