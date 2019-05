Ølgod: Der deltog 62 i Ølgod Tekniske Værkers generalforsamling på Hotel Hjedding. Man lagde ud med generalforsamling for Ølgod Vandværk.

Ølgod Vandværk på Bøllundvej er fra 1971 og er ved at være utidssvarende. Bestyrelsen arbejder derfor med at bygge et nyt vandværk, som gerne skal være klar til at levere vand i slutningen af 2020. Det nye vandværk kommer til at ligge på Bøllundvej, hvor det nuværende vandværk ligger. Prisen for det nye vandværk forventes at løbe op i 16,5 millioner kroner.

2018 i Ølgod Fjernvarmeselskab var præget af, at HTH lukkede for deres affaldsforbrændingsanlæg. HTH har i 40 år leveret varme til Ølgods borgere. Beretning og regnskab blev enstemmigt vedtaget.

På valg var Leif Andersen, Anders Thomsen og John Christensen. Leif Andersen ønskede efter otte år i bestyrelsen ikke at genopstille. Nyvalgt blev Bjarne Nørtoft. Anders Thomsen og John Christensen blev genvalgt.

Bestyrelsen i ØTV er efter generalforsamlingen: Jan Lillegaard, John Christensen, Asbjørn Gregersen, Susanne Bergmann, Per Villadsen, Anders Thomsen og Bjarne Nørtoft.