Varde: Nu bugner det atter med farver, skilte og tøjstativer i forretningslokalerne ved siden af Sydbank i Vestergade. Tørner er fortid. Only er nutid og fremtid.

- Vi havde besluttet os for at åbne, når vi var klar, og det er vi i dag, fortæller den 21-årige butikschef, Louise Bro, med et stort smil.

Louise er uddannet indenfor tekstil og lingeri. Foruden hende er der fire andre ansatte i forretningen, der sælger mode til kvinder i alle aldre.

- Vi har både tøj til de unge, til de lidt ældre og til de lidt store piger. Desuden har vi en webshop, hvor man også kan købe sportsudstyr og alt mulig andet, som selvfølgelig kan betales på nettet og afhentes her i butikken. Cirka én gang om måneden vil vi lave et VIP-arrangement for vores kunder. Jeg har glædet mig vildt til at komme i gang, og det er vi nu, siger en storsmilende butikschef, der privat bor i Esbjerg, men nu glæder sig til at lære Varde bedre at kende.