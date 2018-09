Nyt teaterhus for en tredjedel af pengene

Måske var niveauet skruet for højt op, i hvert fald faldt drømmen om et teaterhus tegnet af Bjarke Ingels til jorden med et brag i Varde. Nu er en jordnær afløser i form af genbrugsbygninger på vej.

Varde: Da Varde lancerede visionerne om et nyt teater og kulturhus i december 2012, var drømmene store. Mandag sagde politikerne ja til et nyt projekt, hvor udgifterne bliver under en tredjedel. Da det hele begyndte, i 2012, var drømmen et hus tegnet af en arkitekt med pondus. Bjarke Ingels, ham bag Tirpitz og så meget andet internationalt anerkendt, blev nævnt allerede i udbudsrunden, og Ingels både bød ind og vandt. Han kunne bare ikke holde sig til den budgetterede anlægsværdi på 40-45 millioner kroner. Stregerne til hans storslåede teater- og kulturhus løb op i et projekt til 130 millioner kroner, men det gjorde egentlig ikke så meget, for byggeriet skulle finansieres af fonde. Tænkte man dengang.

Teater & Kulturhus Den gamle stålværkshal, hvor artillerimuseet i dag udstiller våben, skal rumme den store teater- og koncertsal.Smedeværkstedet bliver sal 2.



Sidebygningen på artillerimuseet skal væltes, og der bygges ny fløj til 7-Kantens sy- og kostumeafdeling.



Brugergruppen, der skal søge fonde og finde ud af ejerforhold, er: 7-Kanten, Smedeværkstedet og Musik- og Billedskolen.



Artillerimuseets samling skal alligevel, som et led i Vardemuseernes udviklingsplan, flyttes til et kommende militærhistorisk museum i Nymindegablejren.



Bliver teater og kulturhuset en realitet inden militærhistoriens museum, skal samlingen opmagasineres så længe.



Byrådets 15 millioner kroner er afsat over budgetårene 2021 og 2022. Over de to år er også afsat seks millioner kroner til udvikling af Ølgod Kulturhus. Begge pengepuljer kan rykkes frem, hvis projekterne kan blive til virkelighed hurtigere end antaget.



Det projekterede teater og kulturhus kan holdes indenfor den nuværende lokalplan.

Foto: Chresten Bergh Artillerimuseet er i virkeligheden en gammel stålværkshal. Det samme er Smedeværkstedet til venstre for, og begge skal indgå i et nyt teater- og kulturhus. Foto: Chresten Bergh

Ingels i skuffen I april i år blev luften dog taget ud af den ballon, og Bjarke Ingels tegninger blev lagt i skuffen. - Vi lavede en trykprøvning ved nogle fonde og valgte så at skrinlægge projektet. Fonde vil meget gerne støtte indhold og knap så meget bygninger, siger Mads Sørensen, (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget. Mandag godkendte udvalget et mere ydmygt og mere lokalt udkast til et nyt teater og kulturhus. Denne gang er det Varde-arkitekterne Grønne & Jessen, der har tegnet, og det har resulteret i et smukt, nyt hus, i høj grad baseret på genbrug af gamle bygninger.

Gamle haller i nye klæder - Herinde bliver teater og koncertsal. Med stoletribune, så der kan være 400 siddende gæster, og til koncerter kan de nederste stolerækker skubbes ind under de øverste, så der bliver plads til 600, siger Mads Sørensen. Tegningerne på bordet mellem gamle kanoner i artillerimuseet viser, hvordan den gamle og højloftede stålværkshal kan blive et fantastisk rum inde, og en smuk midterflanke i sammenbygning med Smedeværkstedet til den ene side, og en ny sidebygning til 7-kantens kostumeafdeling til den anden. - Det ligner jo noget til mange millioner, siger udvalgsformanden stolt.