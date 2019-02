Forvaltningen foreslår, at en del af de nye driftsudgifter ved at have et sundhedshus kan findes ved at skære på nattevagterne i hjemmeplejen og sygeplejen.

Varde: Der kan spares en million kroner om året, hvis der kun skal køre otte - i stedet for ni - nattevagter rundt for hjemme- og sygeplejen hver nat. De penge bør kommunen spare for at finansiere driften af det sundhedshus, som Varde Kommune gerne vil oprette i det tidligere hjertecenter i Varde Syd. Sådan lyder anbefalingen fra forvaltningen. På onsdag skal politikerne i to udvalg kigge på sagen. To af partierne i økonomiudvalget er skeptiske. To har endnu ikke en holdning. Dansk Folkeparti afventer møderne på onsdag, før partiet vil udtale sig.

Nattevagter Det var et konsulentfirma, der i 2017 foreslog, at politikerne skar antallet af nattevagter ned fra 11 til otte. For hver nattevagt, der skæres væk, sparer kommunen en million kroner.Alle partier var enige om at skære antallet af nattevagter ned til 10. Dansk Folkeparti og Venstre vedtog at skære det ned til ni, men der var i sidste ende ingen politisk opbakning til at skære det helt ned til otte.



Nu bliver foreslaget om kun at have otte nattevagter bragt frem igen. Denne gang som en del af finansieringen af driften af et nyt sundhedshus.

Grundlæggende skeptisk Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Laulund, siger, at det bliver svært for hans gruppe at stemme for besparelser på nattevagterne. - Der er flere ting i finansieringsforslaget, som vi ikke er umiddelbart tilfredse med, siger han. Han vil ikke uddybe, hvad partiet ellers er utilfreds med, da han gerne vil fremlægge det ved forhandlingsbordet og ikke i pressen. Lokallisten er også kritisk: - Det stiller jeg mig uforstående overfor. Jeg har ikke hørt, at det var planerne, og jeg er grundlæggende skeptisk ved at afskaffe nattevagter, skriver gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen (L) i en mail.

Skal drøfte sagen Hvis der skal spares på nattevagter, så er det næsten utænkeligt uden opbakning fra byrådets største parti, Venstre. Men viceborgmester Anders Linde (V) oplyser, at partiet først diskuterer sagen og finder frem til sin holdning på et gruppemøde tirsdag eftermiddag. Holger Grumme (R) vil diskutere sagen med Claus Fjeldgaard, direktør for social og sundhed, før han bestemmer sig endeligt. Han vil gerne blive klogere på, hvad konsekvensen er for borgerne, hvis der er en nattevagt mindre hver nat. Han tilføjer, han var skeptisk, da kommunen besluttede at give et købstilbud på hjertecentret. - De sagde, at de kunne finansiere det inden for egne rækker, hvilket jeg undrede mig over i betragtning af, at social- og sundhedsudvalget haft svært ved at overholde sine budgetter, siger han.