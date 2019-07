Nyt selvbetjeningskoncept i Kvickly - scan og betal

Varde: Kvickly Varde har sløjfet en kasse og investeret i fire selvbetjenings stationer. Hurtige indkøb i en travl hverdag, det er ifølge varehuschef Jimmi Thomsen det, kunderne vil have, og derfor denne investering på godt 100.000 kroner i digital kundeservice.

- Nu kan kunderne hoppe køen over. Med vores nye digitale initiativ scanner de, med deres egen mobil, varerne, efterhånden som de finder dem på hylderne. Varerne lægger de direkte ned i deres egen taske, mens de går rundt i forretningen. Betalingen foregår også via kundens egen mobil inden de forlader forretningen. Så bliver det ikke nemmere, siger Jimmi Thomsen, der glæder sig over den digitale indkøbsapp fra Coop, der nu har åbnet op for total selvbetjening i det 3.000 kvadratmeter store varehus på Østervold.