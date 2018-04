Nyt naturrum i smuk ådal

Ansager: Så kan man finde festtøjet frem. Fredag 4. maj kl. 16 indvier borgmester Erik Buhl (V) det nye Naturrum Stemmeværkspladsen ved Ansager. Alle er velkomne til en dejlig eftermiddag i forårslandskabet ved Varde Å. Der vil være taler ved både Erik Buhl, formand for Plan- og Teknikudvalget Preben Friis-Hauge (V) og Ansager Byudvikling ved Frank Sørensen. Efter taler og snoreklipning er der mulighed for at opleve naturrummet, som udover at ligge i den flotte ådal har fem shelters, bålhytte, bord-bænkesæt, bålsteder, anløbsbro til kano/kajak samt udstilling i det gamle driftshus og masser af plads til at boltre sig på. Der bliver budt på lidt at slukke tørsten med, og så er der mulighed for selv at grille en pølse eller skumfidus og bage snobrød på et af bålstederne. FDF Ansager sørger for forskellige aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Naturrum Stemmeværket er blevet til i samarbejde mellem SE, Friluftsrådet, Ansager Byudvikling og Varde Kommune. - Vi håber, at mange vil tage godt imod vores nye friluftsområde og at alle vil hjælpe til med at passe på stedet, siger Frank Sørensen, der er formand for Naturgruppen under Ansager Byudvikling.

Der er allerede lagt mange frivillige timer i projektet, og man lover at fortsætte. Naturrummet har adressen Kanalvej 16, Ansager. Besøgende kan nå dertil på cykel eller bil ad Kanalvej, eller til fods ad Kanalstien langs den tidligere Ansager Kanal eller på vandrestien fra Ansager. Eller ad vandvejen via Varde Å i kano. /exp