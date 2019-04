Nyt liv i Andelskassen i Agerbæk: PowerTower flytter ind

Agerbæk: Der kommer nyt liv i Andelskassen. Udviklingsrådet Helle Østs "erhvervsminister", Jørgen Madsen, fik torsdag 11. april overrakt nøglerne til den bygningen på torvet i Agerbæk fra ejeren, JM Handel, Starup-Tofterup, repræsenteret ved Pia Jepsen. Udviklingsrådet har gennem længere tid haft den lokale erhvervsudvikling som et fokuspunkt, fordi det ønsker et blomstrende erhvervsliv og dermed udvikling, vækst og bosætning.

For alle virksomheder

- Vi vil gerne støtte op omkring de små, lokale virksomheder, og det gør vi dels ved at etablere dette kontorfællesskab, dels ved at starte et netværk op, hvor virksomhederne kan sparre med hinanden og også få inspiration udefra. Netværket er således en mindst lige så vigtig del af PowerTower, som selve huset, og man kan sagtens deltage i netværket uden at bruge vores lokaler, udtaler Jørgen Madsen.

Der vil være mulighed for at leje en møbleret kontorarbejdsplads, separate rum eller et lagerrum. I første omgang har Udviklingsrådet Helle Øst henvendt sig til nystartede virksomheder, men både kontorfællesskabet og netværket er åbent for alle med behov eller interesse.