Nyopdaget sprøjtegift fundet i 4 ud af 21 vandværker i Varde Kommune

Forsyning: En sprøjtegift til brug mod sukker- og foderroer er nu begyndt at dukke op i grundvandet. Der er tale om sprøjtegiften Chloridan, som blev forbudt i 1996, men fortsat anvendt på markerne årene efter. Også i Varde Kommune, hvor 4 ud af 21 vandværker har konstateret nedbrydningsstoffet desphenylchloridazon i drikkevandet. Det er vandværkerne Helle Vest i Årre, Lerpøtvej i Varde, Outrup og Janderup.

Sidstnævnte vandværk leder som det eneste drikkevand ud til forbrugerne, der er over den højest tilladte grænseværdi. Lige godt dobbelt så meget som tilladt. Janderup Vandværk lukkede derfor allerede i december for en ud af fem boringer. For god ordens skyld skal nævnes, at der er tale om 2,2 gram desphenylchloridazon per 10 millioner liter vand. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er det ikke sundhedsskadeligt.

Centerleder Klaus Bertram Fries fra Naturcentret i Varde Kommune fører tilsyn med vandværkerne. Han fortæller, at da fundet af desphenylchloridazon første gang ved et tilfælde dukkede op i fjor på Fyn, så anbefalede Varde Kommune alle 21 vandværker i kommunen til at tage analyser af sprøjtegiften. En gift som det på daværende tidspunkt ikke var krav om at teste for. Det er der nu.