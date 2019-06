Nymindegab jubler over mulighed for nyt sommerhusområde

Et flertal i plan og teknik vil udlægge et område på 20,1 hektar sydøst for Nymindegab til sommerhuse. Håber at Erhvervsministeriet siger ja.

Nymindegab: De senere år har Nymindegab som by hevet lidt efter vejret. Der er ellers nok af frisk luft ved porten til Vesterhavet, som gerne vil lukke flere ind i byen. En by der lige nu kæmper for at bevare sin købmand.

Men nu forsøger et flertal i plan og teknik at komme byen til undsætning. Udvalget ser gerne, at det skal være muligt at udstykke et nyt område til sommerhuse sydøst for Nymindegab og inden for kystnærhedszonen. Området er på 20,1 hektar og giver mulighed for cirka 112 sommerhuse.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det vil være guld værd for Nymindegab. Sammen med planerne om et militærhistorisk museum vil det virkelig rykke, siger Søren Rotbøl Jepsen, der er formand for Nymindegab Borgerforening.

Han havde dog gerne set, at sommerhusene kunne komme endnu tættere på Nymindegab. Han tænker på markerne mellem Vesterhavsvej og Vesterlund.