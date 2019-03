Nymindegab: Foreningen Small Danish Hotels, der bestående af individuelt ejede kroer, hoteller, slotte og herregårde over hele Danmark, har netop overstået sin årlige generalforsamling, og her uddeler man en række priser i forskellige kategorier. Nymindegab Kro var nomineret i hele fire ud af i alt seks kategorier og endte med at løbe af med - for tredje gang - titlen som Årets Restaurantoplevelse.

Kroen var yderligere nomineret i kategorierne: årets ankomst/modtagelse, årets bedste værelsesoplevelse og årets hotel. Det helt specielle ved disse nomineringer og kåringen som årets restaurantoplevelse er, at de er baseret på tilbagemeldinger fra kroens gæster.