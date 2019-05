Nye vinduer og døre i spejderhytte

Starup: Starup Spejdergruppe, DDS, har fået 84.400 kroner fra Varde Kommune til udskiftning af vinduer og døre, som trængte til fornyelse. Vinduerne i hytten har været de oprindelige vinduer i en pavillon, som blev flyttet fra Herning.

Hytten er opvarmet med el, så spejderne forventer en besparelse på denne udgift, da vinduer og døre nu er tætte.

Tømrer Rasmus Scherfig har været behjælpelig med isætning af vinduer og døre. Gruppen er nu ved at få de sidste inddækninger sat i, og maling udendørs forventes forberedt og startet i forbindelse med den årlige arbejdsdag. Denne aften har spejdere og forældre arbejdet sammen om at reparere materialer, male hytten, save læhegn ned, bygge brændeskjul med mere. Spejdere ogmindre søskende blev imens stillet overfor sjove konkurrencer, som seniorspejderne stod for.Det fælles arbejde blev sluttet af med til fællesspisning for cirka 50 små som store sultne personer i hytten, så de små spejdere og deres mindre søskende kunne komme lige hjem i seng.