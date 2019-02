Byrådet har sat 15 millioner kroner af til et teater- og kulturhus i Varde, der koster 43,5 millioner kroner. Samtidig er det besluttet, at resten skal finansieres af fonde. Visualisering: Grønne & Jessen Arkitekter, Varde

En ny femårig områdefornyelsesplan til 75 millioner kroner for Varde midtby og teaterhuset giver mulighed for, at Varde Kommune kan låne 95 procent. Men det afviser flere partier kategorisk.

Varde: Knap er den femårige områdefornyelsesplan i Varde midtby til godt 60 millioner kroner færdig, førend at plan og teknik er på vej med en ny plan. Det er en ny områdefornyelsesplan for 2019-2024 til 75 millioner kroner. En plan, som ikke har været politisk behandlet, men som er kommet frem, da plan og teknik har valgt at om søge om tilskud hos Realdania til den strategiske helhedsplan for området mellem Engdraget og Slotsgade. Varde Kommune har mulighed for at få 10 millioner kroner, hvis byrådet selv skaffer et tilsvarende beløb. Den nye femårige områdefornyelsesplan for Varde midtby omhandler også teater- og kulturhuset til 43,5 millioner kroner. Byrådet har sat 15 millioner kroner af til byggeriet. Resten skal finansieres af fonde. Men et notat til den nye områdefornyelsesplan viser vejen til et teater- og kulturhus uden fondsmidler. Det er muligt ved at lægge teater- og kulturhuset ind som en del af den nye områdefornyelsesplan, hvorved Varde Kommune kan låne op til 95 procent.

Ny områdeplan Den nye og ikke færdighandlede områdeplan for Varde 2019-2024 arbejder med et budget på cirka 75 millioner kroner. Deraf er de 43,5 millioner kroner til teater- og kulturhuset ved Kulturspinderiet.Der skal sættes 20 millioner kroner af til området mellem Engdraget, Torvegade og Slotsgade.



Der sættes godt ti millioner kroner af til området ved Varde Centret, Kong Svends Plads og Vestgården.



Realdania forventes at give 10 millioner kroner, hvorfor Varde Kommune skal skaffe 65 millioner kroner. Det er muligt at låne 61,8 millioner kroner.

Varde må oppe sig Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid, kender ikke til notatet. - Jeg synes, det er spændende. Umiddelbart er det en mulighed, der åbner sig, hvis det ikke lykkes at finde fondsmidler, siger Mads Sørensen. En mulighed, som støttepartiet Dansk Folkeparti lukker med et brag. - Hvis man vil have det teater, så må man oppe sig i Varde. Jeg kan ikke se andre muligheder. Det er ikke nogen hemmelighed, at i oplandsbyerne gør man et stort benarbejde for at få noget op at stå. Det må man også gøre i Varde, siger gruppeformand Tina Agergaard Hansen (DF), som derfor ikke er indstillet på at finansiere teater- og kulturhuset i Varde med lån. Samme holdning har Lokallistens gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen. - Vi går ind for byudvikling i alle kommunens byer. Der skal være en balance. Før vi har set den balance, så vil vi ikke støtte teaterhuset ud over det, der er besluttet, siger Henrik Vej Kastrupsen.

Al det bedste for Varde I samme åndedrag siger han: - De ting, der er lavet i Varde by, er fine og var rigtig tiltrængte. Vi ønsker al det bedste for Varde, men det skal ske i en balance. Gruppeformand Søren Laulund (S) kan ikke sige, om Socialdemokratiet vil benytte sig af muligheden for lån, hvis det ikke lykkes at finde fondsmidler til teater- og kulturhuset. - Du vil ikke få et tydeligt svar fra mig, før vi har drøftet det i vores gruppe, siger Søren Laulund.