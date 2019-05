Nye lejeboliger er på vej i Ansager

Boligerne forventes klar til indflytning sidst i 2020. Sammen med Alafabo løfter Ansager Byudvikling nu sløret for det spændende boligprojekt. Byggeriet af Alfabo's nye boligafdeling er i høj grad født af et højt engagement fra lokale ildsjæle i bosætningsudvalget under Ansager Byudvikling, som i foråret 2017 kontaktede Alfabo med ideen om byggeriet af 25 attraktive lejeboliger på Hejrevej i Ansager. Dertil kommer et betydende medspil fra Varde Kommune samt stor politisk velvilje og opbakning til projektet.

Udsigt over Ansager Søpark

Boligerne udføres i tre størrelser: 89 kvadratmeter, 95 kvadratmeter og 104 kvadratmeter og henvender sig bredt til alle, både seniorer og familier. Alle boliger er tre- eller fire-rums lejeboliger med to til tre værelser, stue/køkken, bad og bryggers. Dertil kommer separat redskabsrum.

Boligerne er placeret i udkanten af Ansager by, mod øst. Ved at placere de højeste boliger mod nord og udnytte grundens naturlige hældning ned mod syd, opnås der fra alle boliger udsigt over Ansager Søpark. - Det nye boligområde får en særdeles grøn karakter og et udvidet stisystem med tryg og tæt adgang til byens faciliteter, skolen, børnehaven mv. Boligområdet er en del af en større helhedsplan om at udbygge og gentænke de rekreative områder omkring Søparken, Ansager Å og Den Gamle Mølle, som skal være med til at give vækst i og omkring Ansager, udtaler Elise Saxild Kristensen, bosætningsudvalget, Ansager Byudvikling. - Vi glæder os til at komme i gang i Ansager og til at vise, hvad Alfabo står for, og ikke mindst til at vise de mange kvaliteter, der er ved at bo alment i dag, siger Bent Jacobsen, formand for Alfabo.

- Jeg er meget glad for at det er et enigt byråd der har sagt ja til boligprojektet. Et projekt som kun kan lade sig gøre fordi lokale ildsjæle har lagt et enormt arbejde i det, og sammen med boligforeningen har skabt grundlaget, siger borgmester Erik Buhl i pressemeddelelsen.

-