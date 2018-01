Nye kørselsregler koster Samstyrken 100.000 kroner om året

Samstyrken må ikke længere opkræve brugerbetaling for kørsel hos de handicappede beboere. Derfor tyder det lige nu på, at Samstyrken må finde besparelser for 100.000 kroner.

Varde/Oksbøl/Ølgod: Handicappede skal ikke længere betale for kørsel i bostedernes busser. Kurt Berthelsen er centerleder for Samstyrken, der blandt andet driver kommunens bosteder for handicappede. Han regner lige nu med, at det betyder, at servicen for de handicappede bliver beskåret med 100.000 kroner.

Baggrunden er, at Ankestyrelsen har afgjort, at bosteder - i modsætning til tidligere - ikke må opkræve betaling for kørsel i egne busser.

Kurt Berthelsen mener ikke, der er mange ture, der kan undværes.

- Det er jo ikke luksus, at der er én bus, når der er 15 borgere, siger han.

Til gengæld betyder det, at han ikke længere har den årlige indtægt på 100.000 kroner i brugerbetaling.

- Jeg synes ikke, vi har muligheden for at levere mindre. Og så bliver vi nødt til at finde pengene et andet sted. Vi mister 100.000, siger han.